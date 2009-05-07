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    Полиция ищет фанатов ЦСКА, вывесивших баннер про Fan ID

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Организация РПЛ болельщики Динамо Москва ВЭБ Арена Александр Мейтин ТАСС Футбол

    Полиция Москвы ведет поиск фанатов ЦСКА, которые вывесили несанкционированный баннер, посвященный паспорту болельщика, во время матча 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) на «ВЭБ Арене».

    В середине второго тайма на трибуне хозяев появился баннер: «6 млрд рублей – внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».

    «Конечно, такое нельзя допускать, клуб понесет наказание в виде штрафа.

    Что касается болельщиков, которые вывесили этот баннер, полиция уже занимается поисками этих людей», – заявил директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

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