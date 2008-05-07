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    КХЛ утвердила структуру чемпионата и состав дивизионов в сезоне-2019/20. Без новых команд, длительность регулярки – 62 матча

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    Правление КХЛ на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов в сезоне-2019/20.

    Состав участников лиги не изменился – в следующем сезоне примут участие те же 25 команд, что и в прошлом. 

    В регулярном чемпионате каждая команда проведет по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей: 24 – на своем поле и 24 – на поле соперника).

    Дополнительно все команды проведут внутри своих конференций 14 матчей (7 – на своем поле и 7 – на поле соперника).

    Как и в прошлом сезоне, каждая команда сыграет по 62 матча: 31 – на своем поле и 31 – на поле соперника.

    Состав конференций и дивизионов также не изменился и будет выглядеть следующим образом:

    Конференция «Запад»

    Дивизион Боброва:  «Динамо» Москва, «Динамо» Рига, «Йокерит», «Северсталь», СКА, «Спартак»

    Дивизион Тарасова: «Витязь», «Динамо» Минск, «Локомотив», «Слован», «Сочи», ЦСКА

    Конференция «Восток»

    Дивизион Харламова: «Автомобилист», «Ак Барс», «Металлург» Мг, «Нефтехимик», «Торпедо», «Трактор»

    Дивизион Чернышева: «Авангард», «Адмирал», «Амур», «Барыс», «Куньлунь», «Салават Юлаев», «Сибирь»

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