Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Серджи Бускетс: «Приношу извинения болельщикам «Барселоны». После «Ромы» это случилось снова»

    Теги Ливерпуль Барселона Ла Лига Лига чемпионов Серджи Бускетс Футбол

    Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

    «Ливерпуль» был лучше нас, они вошли в игру с самого начала. Соперник оказывал на нас большое давление, особенно в начале таймов, а когда был забит гол, они прижали нас и было очень сложно. 

    Приношу извинения нашим болельщикам, потому что после «Ромы» («Барселона» победила в первом матче 4:1, но проиграла во втором матче 0:3 и выбыла из турнира – прим. Sports.ru) это случилось снова. Очень тяжело проигрывать после такого хорошего результата в первом матче.

    Если бы мы забили гол, все изменилось бы. Думаю, у нас были моменты, чтобы сделать это», – сказал Бускетс.

    Реклама 18+

    Опрос

    Какой камбэк «Ливерпуля» круче?

    5826 голосов 2
    • Финал Лиги чемпионов с «Миланом»
      52%
    • Полуфинал Лиги чемпионов с «Барселоной»
      48%

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться