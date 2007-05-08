Серджи Бускетс: «Приношу извинения болельщикам «Барселоны». После «Ромы» это случилось снова»

Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с (0:4).

«Ливерпуль» был лучше нас, они вошли в игру с самого начала. Соперник оказывал на нас большое давление, особенно в начале таймов, а когда был забит гол, они прижали нас и было очень сложно.

Приношу извинения нашим болельщикам, потому что после «Ромы» («Барселона» победила в первом матче 4:1, но проиграла во втором матче 0:3 и выбыла из турнира – прим. Sports.ru) это случилось снова. Очень тяжело проигрывать после такого хорошего результата в первом матче.

Если бы мы забили гол, все изменилось бы. Думаю, у нас были моменты, чтобы сделать это», – сказал Бускетс.