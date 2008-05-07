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    Неймар после поражения от «Монпелье» сказал Дракслеру: «Да кто ты такой, чтобы вообще со мной говорить?»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Томас Тухель Альфонс Ареоля Юлиан Дракслер Преснель Кимпембе Антеру Энрике Футбол

    У форварда «ПСЖ» Неймара возник конфликт с одноклубниками.

    По информации Le Parisien, недавнее высказывание футболиста с критикой молодых игроков было адресовано защитнику Преснелю Кимпембе (23 года) и голкиперу Альфонсу Ареоля (26 лет).

    Кимпембе после игры с «Нантом» (2:3), незадолго до финального матча Кубка Франции с «Ренном», который был проигран (2:2, по пенальти – 5:6), позволил себе не обратить внимания на критику со стороны главного тренера команды Томаса Тухеля и заявил партнерам, что его не надо слушать.

    Напряжение вновь возникло в раздевалке команды после поражения от «Монпелье» (2:3). Неймар сказал полузащитнику Юлиану Дракслеру: «Да кто ты такой, чтобы вообще со мной говорить? Ты умеешь только пасовать назад».

    У футболистов возникла легкая стычка, их пришлось разнимать Тухелю и спортивному директору Антеру Энрике, который тоже был в раздевалке. 

    Неймар: «Молодым игрокам «ПСЖ» нужно больше слушать, чем открывать рот»

     
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