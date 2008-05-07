Российская бегунья Савина дисквалифицирована на 12 лет за допинг, ее муж и тренер – на 4 года за фальсификацию проб

Российская бегунья Ксения Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики ( ) со ссылкой на решение трибунала Athletics Integrity Unit (AIU).

Спортсменка признана виновной в нарушении антидопинговых правил в пунктах «Наличие запрещенной субстанции в пробе», «Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода», «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей процесса допинг-контроля» и «Соучастие».

Срок дисквалификации отсчитывается с 6 мая 2019 года, так как Савина, временно отстраненная от стартов 24 сентября 2018 года, на международных соревнованиях пользовалась паспортом украинской спортсменки Галины Сышко. Под фамилией Сышко за три года она выступила 11 раз, за время отстранения – 3 раза.

Савина специализируется в беге на средние дистанции. Она является бронзовым призером чемпионата России-2017 на 800 метров. До 2014 года выступала за Украину, после присоединения Крыма стала российской спортсменкой.

Муж и тренер спортсменки Алексей Савин признан виновным в нарушении правил в пунктах «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей процесса допинг-контроля» и «Соучастие». Он отстранен на 4 года с 3 апреля 2019-го.

Российская легкоатлетка Савина использовала паспорт украинской спортсменки, чтобы выступать на международных турнирах