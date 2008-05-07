😢Годин объявил об уходе из «Атлетико» и заплакал. Он был в клубе 9 сезонов

Защитник Диего Годин объявил об уходе из клуба.

«Я ухожу из . Это мои последние дни здесь.

Спасибо всем. Это была моя семья», – сказал Годин и заплакал.

«Год назад я отклонил предложение , потому что решил остаться в «Атлетико». Сейчас, спустя год, пришло время двигаться дальше», – добавил футболист.

Годин провел в «Атлетико» девять сезонов. За это время он выиграл 8 трофеев, включая победы в чемпионате Испании и Лиге Европы (дважды).

33-летний уругваец в ближайшие дни перейдет в . С зарплатой 6,75 млн евро в год он станет самым высокооплачиваемым игроком миланцев.