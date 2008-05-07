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    😢Годин объявил об уходе из «Атлетико» и заплакал. Он был в клубе 9 сезонов

    Теги Интер Атлетико серия А Италия Ла Лига трансферы Диего Годин Футбол

    Защитник «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба.

    «Я ухожу из «Атлетико». Это мои последние дни здесь.

    Спасибо всем. Это была моя семья», – сказал Годин и заплакал.

    «Год назад я отклонил предложение «Манчестер Юнайтед», потому что решил остаться в «Атлетико». Сейчас, спустя год, пришло время двигаться дальше», – добавил футболист.

    Годин провел в «Атлетико» девять сезонов. За это время он выиграл 8 трофеев, включая победы в чемпионате Испании и Лиге Европы (дважды).

    33-летний уругваец в ближайшие дни перейдет в «Интер». С зарплатой 6,75 млн евро в год он станет самым высокооплачиваемым игроком миланцев.

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