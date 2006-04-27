Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Измайлов и Родионов уйдут из «Спартака», победа «Ливерпуля», авария Квята и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут клуб по окончании сезона. Ожидается, что новых менеджеров назовут 14 мая.

    При этом совет директоров «Спартака» поддержал тренера Олега Кононова, с ним будет формироваться состав на сезон-2019/20

    2. «Ливерпуль» в стартовом матче 36-го тура АПЛ разнес «Хаддерсфилд» (5:0) и вновь возглавил таблицу. Мохамед Салах сделал дубль и лидирует в гонке бомбардиров с 21 голом, у Садьо Мане 20 мячей. «Манчестер Сити» свой матч с «Бернли» проведет в воскресенье.

    3. В плей-офф НХЛ продолжает побеждать «Каролина» – в первом матче второго раунда «ураганы» оказались сильнее «Айлендерс» за счет единственного гола Джордана Стаала, забившего уже в третьем матче подряд. «Сан-Хосе» стартовал с победы над «Колорадо», Брент Бернс набрал 4 очка

    4. Защитник Виктор Васин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года. Кроме того, армейцы предложат Алану Дзагоеву контракт с зарплатой 10 тысяч евро в месяц.

    5. Хоккеисты «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а также Никита Зайцев из «Торонто» и Евгений Дадонов из «Флориды» подтвердили участие в ЧМ-2019.

    6. Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио пропустит из-за травмы от 4 до 6 месяцев.

    7. Новую арену «Авангарда» в Омске должны сдать к МЧМ-2023. Ее построят на месте старой, вместимость – не менее 12 тысяч.

    8. Баскетбольный ЦСКА выиграл у испанской «Басконии» (92:83) и в восьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги.

    9. Пилот «Торо Россо» Даниил Квят разбил болид во второй практике перед Гран-при Азербайджана.

    10. В плей-офф НБА «Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» (129:110) и выиграл серию первого раунда – 4-2. Кевин Дюрэнт набрал 50 очков, из них 38 – в первой половине матча

    11. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Барселоне и сыграет с Кеи Нисикори.

    12. Форвард «ПСЖ» Неймар дисквалифицирован на 3 еврокубковых матча за оскорбление арбитров после игры с «МЮ».

    13. Российский велогонщик Павел Сиваков выиграл многодневку «Тур Альп».

    14. Капитан «Реала» Серхио Рамос собрал 1,5 млн долларов для ЮНИСЕФ одним постом в инстаграме.

    Цитаты дня.

    Тина Канделаки об уходе Измайлова из «Спартака»: «Российский футбол стал беднее на одного профессионального управленца».

    «Тяжело попасть в 900 млн рублей и сделать чемпионскую команду». Президент ЦСКА о потолке зарплат в КХЛ.

    «Спартак» находится в глубокой красно-белой заднице. Кажется, он все-таки будет продан». Мнение Василия Уткина.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться