Измайлов и Родионов уйдут из «Спартака», победа «Ливерпуля», авария Квята и другие новости утра

1. Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут клуб по окончании сезона. Ожидается, что новых менеджеров назовут 14 мая.

При этом совет директоров «Спартака» поддержал тренера Олега Кононова, с ним будет формироваться состав на сезон-2019/20

2. «Ливерпуль» в стартовом матче 36-го тура АПЛ разнес «Хаддерсфилд» (5:0) и вновь возглавил таблицу. Мохамед Салах сделал дубль и лидирует в гонке бомбардиров с 21 голом, у Садьо Мане 20 мячей. «Манчестер Сити» свой матч с «Бернли» проведет в воскресенье.

3. В плей-офф НХЛ продолжает побеждать «Каролина» – в первом матче второго раунда «ураганы» оказались сильнее «Айлендерс» за счет единственного гола Джордана Стаала, забившего уже в третьем матче подряд. «Сан-Хосе» стартовал с победы над «Колорадо», Брент Бернс набрал 4 очка.

4. Защитник Виктор Васин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года. Кроме того, армейцы предложат Алану Дзагоеву контракт с зарплатой 10 тысяч евро в месяц.

5. Хоккеисты «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а также Никита Зайцев из «Торонто» и Евгений Дадонов из «Флориды» подтвердили участие в ЧМ-2019.

6. Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио пропустит из-за травмы от 4 до 6 месяцев.

7. Новую арену «Авангарда» в Омске должны сдать к МЧМ-2023. Ее построят на месте старой, вместимость – не менее 12 тысяч.

8. Баскетбольный ЦСКА выиграл у испанской «Басконии» (92:83) и в восьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги.

9. Пилот «Торо Россо» Даниил Квят разбил болид во второй практике перед Гран-при Азербайджана.

10. В плей-офф НБА «Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» (129:110) и выиграл серию первого раунда – 4-2. Кевин Дюрэнт набрал 50 очков, из них 38 – в первой половине матча.

11. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Барселоне и сыграет с Кеи Нисикори.

12. Форвард «ПСЖ» Неймар дисквалифицирован на 3 еврокубковых матча за оскорбление арбитров после игры с «МЮ».

13. Российский велогонщик Павел Сиваков выиграл многодневку «Тур Альп».

14. Капитан «Реала» Серхио Рамос собрал 1,5 млн долларов для ЮНИСЕФ одним постом в инстаграме.

Цитаты дня.

Тина Канделаки об уходе Измайлова из «Спартака»: «Российский футбол стал беднее на одного профессионального управленца».

«Тяжело попасть в 900 млн рублей и сделать чемпионскую команду». Президент ЦСКА о потолке зарплат в КХЛ.

«Спартак» находится в глубокой красно-белой заднице. Кажется, он все-таки будет продан». Мнение Василия Уткина.