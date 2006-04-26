Канделаки об уходе Измайлова из «Спартака»: «Российский футбол стал беднее на одного профессионального управленца»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала информацию об уходе вице-президента Наиля Измайлова с занимаемой должности в конце сезона.

«Сегодня стало известно, что из «Спартака» уходит Наиль Измайлов – один из самых сильных менеджеров в отечественном футболе. Человек, умеющий мыслить проектно и доводить идею до результата.

Жалко. Российский футбол стал беднее на одного профессионального управленца», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона. Это их желание