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    Канделаки об уходе Измайлова из «Спартака»: «Российский футбол стал беднее на одного профессионального управленца»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Тина Канделаки Наиль Измайлов Футбол

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала информацию об уходе вице-президента «Спартака» Наиля Измайлова с занимаемой должности в конце сезона.

    «Сегодня стало известно, что из «Спартака» уходит Наиль Измайлов – один из самых сильных менеджеров в отечественном футболе. Человек, умеющий мыслить проектно и доводить идею до результата.

    Жалко. Российский футбол стал беднее на одного профессионального управленца», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

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