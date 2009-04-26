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    Василий Уткин: «Спартак» находится в глубокой красно-белой заднице. Кажется, он все-таки будет продан»

    Теги Спартак Леонид Федун Василий Уткин премьер-лига Россия бизнес Петр Авен кризис Футбол

    Журналист Василий Уткин поделился мнением о ситуации вокруг «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

    «Спартак» находится в глубокой, к сожалению, красно-белой заднице, в черной дыре. Возможно, эта черная дыра не черная, а красно-белая на самом деле. И имеет форму не круга, а ромба. Но она все равно остается от этого черной дырой. И совершенно непонятно, что будет дальше.

    Самое интересное заключается, мне кажется, в том, что в последнее время в силу неосторожных или, наоборот, тщательно продуманных заявлений кажется, что «Спартак», возможно, будет все-таки продан ну, например, Петру Авену (российский миллиардер, болельщик «Спартака» – прим. Sports.ru) или некоему конгломерату людей, которых он, возможно, объединит.

    Так вот, самое-то удивительное в чем. Когда клуб находится в глубокой жопе, он, казалось бы, дешевеет, потому что ситуация проблемная, безвыходная, трудная. А «Спартак», я вас уверяю, от этого только дорожает. Потому что актив-то не рыночный – актив имиджевый. И чем больше люди хотят, чтобы поменялся хозяин, тем дороже можно себя продать», – сказал Уткин. 

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