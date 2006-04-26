Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона. Это их желание

    Теги Спартак Сергей Родионов премьер-лига Россия Наиль Измайлов Футбол

    «Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба, которые произойдут по окончании сезона.

    Сегодня состоялось заседание совета директоров московского клуба.

    Были удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона.

    Наиль Измайлов работает в «Спартаке» с 2013 года. Он занимает пост вице-президента клуба.

    Родионов в руководстве московского клуба с 2011 года. Он был президентом академии и генеральным директором «Спартака». Сейчас он спортивный директор.

    Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что слухи отправляют Измайлова в «Монако».

    Также совет директоров «Спартака» выразил поддержку тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав команды на следующий сезон.

    Реклама 18+

    Опрос

    «Спартак» без Родионова и Измайлова будет лучше?

    3270 голосов 25
    • Да, все проблемы от них
      64%
    • Нет
      36%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться