Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона. Это их желание

объявил об изменениях в руководстве клуба, которые произойдут по окончании сезона.

Сегодня состоялось заседание совета директоров московского клуба.

Были удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона.

работает в с 2013 года. Он занимает пост вице-президента клуба.

Родионов в руководстве московского клуба с 2011 года. Он был президентом академии и генеральным директором . Сейчас он спортивный директор.

Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что слухи отправляют Измайлова в «Монако».

Также совет директоров «Спартака» выразил поддержку тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав команды на следующий сезон.