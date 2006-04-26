Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона. Это их желание

«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба, которые произойдут по окончании сезона.
Сегодня состоялось заседание совета директоров московского клуба.
Были удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона.
Наиль Измайлов работает в «Спартаке» с 2013 года. Он занимает пост вице-президента клуба.
Родионов в руководстве московского клуба с 2011 года. Он был президентом академии и генеральным директором «Спартака». Сейчас он спортивный директор.
Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что слухи отправляют Измайлова в «Монако».
Также совет директоров «Спартака» выразил поддержку тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав команды на следующий сезон.