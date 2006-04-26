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    Совет директоров «Спартака» поддержал Кононова. С ним будет формироваться состав на сезон-2019/20

    Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Кононов Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов продолжит тренировать команду, несмотря на поражение от тульского «Арсенала» (0:3) в 25-м туре премьер-лиги.

    Сегодня совет директоров клуба выразил поддержку Кононову.

    «Именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон.

    Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников.

    К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны.

    Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава.

    По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений.

    Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!» – говорится в заявлении клуба.

    Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года. В 15 официальных матчах команда одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

    Сегодня также были удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона.

    Кажется, у Кононова сдали нервы. Наехал после матча на журналистов и ушел с пресс-конференции

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