Совет директоров «Спартака» поддержал Кононова. С ним будет формироваться состав на сезон-2019/20

Главный тренер Олег Кононов продолжит тренировать команду, несмотря на поражение от тульского «Арсенала» (0:3) в 25-м туре премьер-лиги.

Сегодня совет директоров клуба выразил поддержку Кононову.

«Именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон.

Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников.

К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны.

Впереди столетний юбилей , и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава.

По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений.

Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!» – говорится в заявлении клуба.

Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года. В 15 официальных матчах команда одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

Сегодня также были удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона.

Кажется, у Кононова сдали нервы. Наехал после матча на журналистов и ушел с пресс-конференции