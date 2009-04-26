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    Российский велогонщик Сиваков выиграл многодневку «Тур Альп»

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    Российский велогонщик Sky Павел Сиваков одержал победу в общем зачете «Тура Альп».

    Для 21-летнего спортсмена эта победа стала первой в карьере на Мировом туре.

    «Тур Альп»

    5-й этап

    Калтерн/Кальдаро – Боцен/Больцано, Италия

    148,7 км

    Профиль/Карта

    1. Фаусто Маснада (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 4.02,06
    2. Карлос Кинтеро (Колумбия, Manzana Postobon) – 0,07
    3. Симоне Веласко (Италия, Neri Sottoli – Selle Italia – KTM) – 1,31
    4. Дарио Катальдо (Италия, «Астана») – то же время
    5. Роланд Тальманн (Швейцария, Vorarlberg Santic) – 1,33
    6. Алексис Вийермо (Франция, AG2R) – 2,14
    7. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida)
    8. Маттиа Каттанео (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec)
    9. Тео Гэйган Харт (Великобритания, Sky)
    10. Павел Сиваков (Россия, Sky)...
    13. Ян Хирт (Чехия, «Астана») – 3,29...
    15. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,37...
    17. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...
    31. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 8,53...
    38. Алексей Рыбалкин (Россия, «Газпром-РусВело») – 14,48...
    75. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело»)  – 19,02

    Сергей Шилов (Россия, «Газпром-РусВело») – не финишировал.

    Общий зачет 

    1. Павел Сиваков (Россия, Sky) – 18.58,00
    2. Тео Гэйган Харт (Великобритания, Sky) – 0,27
    3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,33
    4. Маттиа Каттанео (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 1,03
    5. Фаусто Маснада (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 1,13
    6. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe) – 1,46
    7. Ян Хирт (Чехия, «Астана») – 2,03
    8. Дарио Катальдо (Италия, «Астана») – 2,58
    9. Роланд Тальманн (Швейцария, Vorarlberg Santic) – 3,14
    10. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,27

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