Российский велогонщик Сиваков выиграл многодневку «Тур Альп»

Российский велогонщик Sky Павел Сиваков одержал победу в общем зачете «Тура Альп».
Для 21-летнего спортсмена эта победа стала первой в карьере на Мировом туре.
«Тур Альп»
5-й этап
Калтерн/Кальдаро – Боцен/Больцано, Италия
148,7 км
1. Фаусто Маснада (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 4.02,06
2. Карлос Кинтеро (Колумбия, Manzana Postobon) – 0,07
3. Симоне Веласко (Италия, Neri Sottoli – Selle Italia – KTM) – 1,31
4. Дарио Катальдо (Италия, «Астана») – то же время
5. Роланд Тальманн (Швейцария, Vorarlberg Santic) – 1,33
6. Алексис Вийермо (Франция, AG2R) – 2,14
7. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida)
8. Маттиа Каттанео (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec)
9. Тео Гэйган Харт (Великобритания, Sky)
10. Павел Сиваков (Россия, Sky)...
13. Ян Хирт (Чехия, «Астана») – 3,29...
15. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,37...
17. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...
31. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 8,53...
38. Алексей Рыбалкин (Россия, «Газпром-РусВело») – 14,48...
75. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 19,02
Сергей Шилов (Россия, «Газпром-РусВело») – не финишировал.
Общий зачет
1. Павел Сиваков (Россия, Sky) – 18.58,00
2. Тео Гэйган Харт (Великобритания, Sky) – 0,27
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,33
4. Маттиа Каттанео (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 1,03
5. Фаусто Маснада (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 1,13
6. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe) – 1,46
7. Ян Хирт (Чехия, «Астана») – 2,03
8. Дарио Катальдо (Италия, «Астана») – 2,58
9. Роланд Тальманн (Швейцария, Vorarlberg Santic) – 3,14
10. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,27