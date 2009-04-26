Российский велогонщик Сиваков выиграл многодневку «Тур Альп»

Российский велогонщик Sky Павел Сиваков одержал победу в общем зачете «Тура Альп».

Для 21-летнего спортсмена эта победа стала первой в карьере на Мировом туре.

«Тур Альп»

5-й этап

Калтерн/Кальдаро – Боцен/Больцано, Италия

148,7 км

Профиль/Карта

1. Фаусто Маснада (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 4.02,06

2. Карлос Кинтеро (Колумбия, Manzana Postobon) – 0,07

3. Симоне Веласко (Италия, Neri Sottoli – Selle Italia – KTM) – 1,31

4. Дарио Катальдо (Италия, «Астана») – то же время

5. Роланд Тальманн (Швейцария, Vorarlberg Santic) – 1,33

6. Алексис Вийермо (Франция, AG2R) – 2,14

7. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida)

8. Маттиа Каттанео (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec)

9. Тео Гэйган Харт (Великобритания, Sky)

10. Павел Сиваков (Россия, Sky)...

13. Ян Хирт (Чехия, «Астана») – 3,29...

15. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,37...

17. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...

31. Артем Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») – 8,53...

38. Алексей Рыбалкин (Россия, «Газпром-РусВело») – 14,48...

75. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 19,02

Сергей Шилов (Россия, «Газпром-РусВело») – не финишировал.

Общий зачет

1. Павел Сиваков (Россия, Sky) – 18.58,00

2. Тео Гэйган Харт (Великобритания, Sky) – 0,27

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,33

4. Маттиа Каттанео (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 1,03

5. Фаусто Маснада (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 1,13

6. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe) – 1,46

7. Ян Хирт (Чехия, «Астана») – 2,03

8. Дарио Катальдо (Италия, «Астана») – 2,58

9. Роланд Тальманн (Швейцария, Vorarlberg Santic) – 3,14

10. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,27