Барселона (ATP). 1/4 финала. Медведев играет с Харри

В пятницу в Барселоне Даниил Медведев за свой второй грунтовый полуфинал в карьере и подряд сыграет с Николасом Харри, в предыдущих матчах обыгравшим Сашу Зверева (2) и Григора Димитрова (13). Начало матча – 13:30 по Москве.

Сетка турнира здесь.

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Barcelona Open Banc Sabadell

Барселона, Испания

22 – 28 апреля 2019

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 2 746 455 евро

Открытые корты, хард

Четвертьфинал