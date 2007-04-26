Барселона (ATP). 1/4 финала. Медведев играет с Харри

В пятницу в Барселоне Даниил Медведев за свой второй грунтовый полуфинал в карьере и подряд сыграет с Николасом Харри, в предыдущих матчах обыгравшим Сашу Зверева (2) и Григора Димитрова (13). Начало матча – 13:30 по Москве.
Сетка турнира здесь.
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Barcelona Open Banc Sabadell
Барселона, Испания
22 – 28 апреля 2019
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 2 746 455 евро
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 26 апреля, 13.30
- Дата проведения
- 26 апреля, 16.30
- Дата проведения
- 26 апреля, 18.00
- Дата проведения
- 26 апреля, 15.00