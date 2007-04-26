Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Барселона (ATP). 1/4 финала. Медведев играет с Харри

    Теги результаты ATP Barcelona Open BancSabadell Теннис

    В пятницу в Барселоне Даниил Медведев за свой второй грунтовый полуфинал в карьере и подряд сыграет с Николасом Харри, в предыдущих матчах обыгравшим Сашу Зверева (2) и Григора Димитрова (13). Начало матча – 13:30 по Москве.

    Сетка турнира здесь.

    Новые виджеты со статистикой, к сожалению, пока не работают в приложениях Sports.ru.

    Barcelona Open Banc Sabadell

    Барселона, Испания

    22 – 28 апреля 2019

    ATP World Tour 500

    Призовой фонд – 2 746 455 евро

    Открытые корты, хард

    Четвертьфинал

    Даниил Медведев (Россия) Николас Харри (Чили)
    Дата проведения
    26 апреля, 13.30
    Онлайн матча

    Рафаэль Надаль (Испания) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
    Дата проведения
    26 апреля, 16.30
    Онлайн матча

    Доминик Тим (Австрия) Гидо Пелья (Аргентина)
    Дата проведения
    26 апреля, 18.00
    Онлайн матча

    Роберто Карбалле Баэна (Испания) Кеи Нисикори (Япония)
    Дата проведения
    26 апреля, 15.00
    Онлайн матча

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться