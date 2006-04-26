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    Новую арену «Авангарда» должны сдать к МЧМ-2023. Ее построят на месте старой, вместимость – не менее 12 тысяч

    Теги Авангард молодежный чемпионат мира КХЛ Арена-Омск Александр Крылов Хоккей

    В Омске построят новую арену вместимостью не менее 12 тысяч зрителей, передает корреспондент Sports.ru Антон Руднев.

    «Мы приняли решение строить новую арену. Арена будет не меньше 12 тысяч – это минимум», – сообщил председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

    Отмечается, что строительство планируют начать в 2020 году. Арена должна будет принять матчи МЧМ-2023 вместе с Новосибирском.

    Напомним, что сейчас в Омске в аварийном состоянии находится «Арена-Омск». Летом 2018 года она начала разрушаться. Из-за этого «Авангард» был вынужден перебраться в Балашиху.

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