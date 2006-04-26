Новую арену «Авангарда» должны сдать к МЧМ-2023. Ее построят на месте старой, вместимость – не менее 12 тысяч

В Омске построят новую арену вместимостью не менее 12 тысяч зрителей, передает корреспондент Sports.ru Антон Руднев.

«Мы приняли решение строить новую арену. Арена будет не меньше 12 тысяч – это минимум», – сообщил председатель совета директоров Александр Крылов.

Отмечается, что строительство планируют начать в 2020 году. Арена должна будет принять матчи МЧМ-2023 вместе с Новосибирском.

Напомним, что сейчас в Омске в аварийном состоянии находится . Летом 2018 года она начала разрушаться. Из-за этого «Авангард» был вынужден перебраться в Балашиху.

На месте «Арены-Омск» должна появиться новая домашняя площадка команды.

«Арена-Омск» будет снесена, на ее месте планируется построить новую

Омск может провести МЧМ-2023 вместе с Новосибирском