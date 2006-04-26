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    «Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву контракт с зарплатой 10 тысяч евро в месяц

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Алан Дзагоев Чемпионат.com Футбол

    ЦСКА намерен продлить контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.

    Как утверждает «Чемпионат», московский клуб предложил 28-летнему хавбеку соглашение с зарплатой 10 тысяч евро в месяц.

    Сумма может быть увеличена в процессе переговоров. Сам Дзагоев склоняется к тому, чтобы остаться в ЦСКА.

    Действующий контракт Дзагоева, который выступает за ЦСКА с 2008 года, рассчитан до лета.

    Из-за травм Дзагоев в нынешнем сезоне провел лишь 7 матчей в премьер-лиге и отдал 1 голевой пас.

    Сейчас хавбек восстанавливается после повреждения передней крестообразной связки правого колена.

    Дзагоев опять сломался. Теперь кресты

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