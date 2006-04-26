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    Президент ЦСКА о потолке зарплат в КХЛ: «Тяжело попасть в 900 млн рублей и сделать чемпионскую команду»

    Теги ЦСКА бизнес КХЛ Игорь Есмантович ТАСС Хоккей

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о жестком потолке зарплат в КХЛ.

    «Я был противником жесткого зарплатного потолка лишь по одной причине: в свое время планировались Олимпийские игры, которые хотелось выиграть, стало понятно, что не будут играть хоккеисты из НХЛ, поэтому, чтобы усилить ЦСКА и сборную, было принято решение попытаться вернуть несколько хоккеистов из Америки.

    Но вернуть их на год очень сложно, минимальные контракты – три года, по концепции лиги мы не вписывались в потолок. Поэтому я был против и обратился к лиге с предложением, и лига пошла нам навстречу, передвинув это решение на год.

    С 2020 года ЦСКА будет в равных условиях со всеми клубами. Для моей профессиональной работы это тяжело – попасть в 900 миллионов рублей и сделать чемпионскую команду.

    Когда принималось решение поставить такую цифру, 900 млн рублей были 30 млн долларов, а сейчас это 15 млн долларов.

    Это еще сильнее усугубило ситуацию. Выиграет тот, кто сможет оптимизироваться и сделать точечный и правильный состав», – сказал Есмантович.

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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