Президент ЦСКА о потолке зарплат в КХЛ: «Тяжело попасть в 900 млн рублей и сделать чемпионскую команду»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о жестком потолке зарплат в .

«Я был противником жесткого зарплатного потолка лишь по одной причине: в свое время планировались Олимпийские игры, которые хотелось выиграть, стало понятно, что не будут играть хоккеисты из НХЛ, поэтому, чтобы усилить ЦСКА и сборную, было принято решение попытаться вернуть несколько хоккеистов из Америки.

Но вернуть их на год очень сложно, минимальные контракты – три года, по концепции лиги мы не вписывались в потолок. Поэтому я был против и обратился к лиге с предложением, и лига пошла нам навстречу, передвинув это решение на год.

С 2020 года ЦСКА будет в равных условиях со всеми клубами. Для моей профессиональной работы это тяжело – попасть в 900 миллионов рублей и сделать чемпионскую команду.

Когда принималось решение поставить такую цифру, 900 млн рублей были 30 млн долларов, а сейчас это 15 млн долларов.

Это еще сильнее усугубило ситуацию. Выиграет тот, кто сможет оптимизироваться и сделать точечный и правильный состав», – сказал Есмантович.