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    ЧМ-2019. Овечкин, Кузнецов, Орлов, Зайцев и Дадонов подтвердили участие в турнире

    Теги Сборная России по хоккею Торонто Вашингтон Флорида Евгений Дадонов Александр Овечкин Дмитрий Орлов чемпионат мира Евгений Кузнецов Никита Зайцев Хоккей

    Хоккеисты «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а таже Никита Зайцев из «Торонто» и Евгений Дадонов из «Флориды» подтвердили участие в ЧМ-2019.

    Игроки были приглашены в сборную России для подготовки к турниру после вылета их клубов из розыгрыша Кубка Стэнли.

    Ранее из игроков НХЛ приглашение в сборную также получили Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Артем Анисимов («Чикаго»).

    Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Александр Георгиев («Рейнджерс») и Богдан Киселевич («Виннипег») уже находятся в расположении национальной команды.

    ЧМ-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

    НХЛ. Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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