ЧМ-2019. Овечкин, Кузнецов, Орлов, Зайцев и Дадонов подтвердили участие в турнире

Хоккеисты «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и , а таже Никита Зайцев из «Торонто» и Евгений Дадонов из «Флориды» подтвердили участие в .

Игроки были приглашены в сборную России для подготовки к турниру после вылета их клубов из розыгрыша Кубка Стэнли.

Ранее из игроков НХЛ приглашение в сборную также получили Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Артем Анисимов («Чикаго»).

Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Александр Георгиев («Рейнджерс») и Богдан Киселевич («Виннипег») уже находятся в расположении национальной команды.

ЧМ-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

НХЛ. Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019