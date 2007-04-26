ЧМ-2019. Овечкин, Кузнецов, Орлов, Зайцев и Дадонов подтвердили участие в турнире

Хоккеисты «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а таже Никита Зайцев из «Торонто» и Евгений Дадонов из «Флориды» подтвердили участие в ЧМ-2019.
Игроки были приглашены в сборную России для подготовки к турниру после вылета их клубов из розыгрыша Кубка Стэнли.
Ранее из игроков НХЛ приглашение в сборную также получили Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Артем Анисимов («Чикаго»).
Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Александр Георгиев («Рейнджерс») и Богдан Киселевич («Виннипег») уже находятся в расположении национальной команды.
ЧМ-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.
НХЛ. Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019