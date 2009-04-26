Рамос собрал 1,5 млн долларов для ЮНИСЕФ одним постом в инстаграме

Капитан Серхио Рамос поучаствовал в благотворительной кампании для ЮНИСЕФ.

«Вакцины спасают от 2 до 3 миллионов жизней каждый год.

За каждый лайк к этому посту Gates Foundation пожертвует ЮНИСЕФ 1 доллар», – написал вчера Рамос в своем инстаграме.

На данный момент пост собрал чуть более 1,5 миллиона лайков.

Таким образом, фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвует детскому фонду ООН более 1,5 миллиона долларов.

Добавим, что это не первая благотворительная акция с участием Рамоса. В 2014 году он стал послом доброй воли ЮНИСЕФ.