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    Рамос собрал 1,5 млн долларов для ЮНИСЕФ одним постом в инстаграме

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига ООН ЮНИСЕФ Билл Гейтс Футбол

    Капитан «Реала» Серхио Рамос поучаствовал в благотворительной кампании для ЮНИСЕФ.

    «Вакцины спасают от 2 до 3 миллионов жизней каждый год.

    За каждый лайк к этому посту Gates Foundation пожертвует ЮНИСЕФ 1 доллар», – написал вчера Рамос в своем инстаграме.

    На данный момент пост собрал чуть более 1,5 миллиона лайков.

    Таким образом, фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвует детскому фонду ООН более 1,5 миллиона долларов.

    Добавим, что это не первая благотворительная акция с участием Рамоса. В 2014 году он стал послом доброй воли ЮНИСЕФ.

     
     
     
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    Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

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