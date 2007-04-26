Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Васин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года

    Теги ЦСКА Виктор Васин премьер-лига Россия Футбол

    ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Виктором Васиным.

    Срок действовавшего соглашения истекал летом. Теперь контракт с 30-летним футболистом рассчитан до окончания сезона-2020/21.

    Васин перешел в ЦСКА в январе 2011 года из нальчикского «Спартака».

    На его счету 59 матчей в составе армейцев. Он забил два гола. Васин – трехкратный чемпион России и обладатель Кубка России в составе ЦСКА.

    В матче с «Локомотивом» 20 апреля Васин вышел на поле в официальной встрече впервые за 14 месяцев. Он не играл из-за травмы крестообразных связок, полученной в феврале 2018-го во встрече с «Црвеной Звездой».

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться