Васин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года

объявил о продлении контракта с защитником Виктором Васиным.

Срок действовавшего соглашения истекал летом. Теперь контракт с 30-летним футболистом рассчитан до окончания сезона-2020/21.



Васин перешел в в январе 2011 года из нальчикского «Спартака».

На его счету 59 матчей в составе армейцев. Он забил два гола. Васин – трехкратный чемпион России и обладатель Кубка России в составе ЦСКА.

В матче с «Локомотивом» 20 апреля Васин вышел на поле в официальной встрече впервые за 14 месяцев. Он не играл из-за травмы крестообразных связок, полученной в феврале 2018-го во встрече с «Црвеной Звездой».