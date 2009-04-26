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    Салах забил 20-й гол и вышел на первое место в гонке бомбардиров АПЛ

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Серхио Агуэро рейтинги Хаддерсфилд Пьер-Эмерик Обамеянг Садьо Мане Мохамед Салах Эндрю Робертсон Футбол

    «Ливерпуль» принимает «Хаддерсфилд» (3:0, перерыв) в рамках 36-го тура чемпионата Англии. 

    Полузащитник хозяев Садьо Мане отметился голом на 23-й минуте, а форвард Мохамед Салах увеличил преимущество на 45-й минуте встречи.

    Этот мяч стал для 26-летнего египтянина 20-м в сезоне. Он обогнал Мане, Серхио Агуэро («Ман Сити») и Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал»), на счету которых по 19 голов, и вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира.

    Подробную статистику Салаха можно посмотреть здесь.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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