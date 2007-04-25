Вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли, «Зенит» сохранил 8-очковый отрыв, «Ман Сити» – лидер АПЛ и другие новости утра

1. В 25-м туре РПЛ «Зенит» был сильнее «Динамо» (2:0), «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» (2:1), «Краснодар» поделил очки с «Ахматом» (1:1), а ЦСКА победил «Анжи» (2:0).

«Зенит» набрал 54 очка и сохранил 8-очковый отрыв от идущего вторым «Локомотива» (46 баллов). ЦСКА благодаря своей победе и ничьей «Краснодара» поднялся на 3-е место и отстает от «Зенита» на 10 очков. Все результаты дня – здесь.

2. «Манчестер Сити» в перенесенном матче разобрался с «МЮ» (это 7-е поражение команды Сульшера в 9 последних матчах) и опять лидирует в АПЛ, опережая «Ливерпуль» на одно очко. Обоим претендентам на титул осталось провести в чемпионате по три матча.

3. В Кубке Стэнли «Вашингтон» проиграл серию «Каролине» (3-4). Все 4 победителя дивизионов впервые в истории выбыли в 1-м раунде плей-офф.

4. «Милан» в ответном полуфинальном матче Кубка Италии проиграл «Лацио» и вылетел из турнира.

5. «Атлетико» победил «Валенсию», не позволив «Барселоне» оформить досрочное чемпионство. Для завоевания титула каталонцам нужно набрать три очка в четырех оставшихся матчах – или дождаться поражения «Атлетико».

6. Защитник «Торонто» Никита Зайцев и нападающий «Вегаса» Никита Гусев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019. Тем временем сборная в рамках Еврочелленджа победила Латвию, вернувшись с 0:2.

7. «Бавария» в полуфинале Кубка Германии победила «Вердер», хотя бременцы почти совершили камбэк, отыгравшись с 0:2 за 70 секунд. В финале мюнхенцы сыграют с РБ «Лейпцигом».

8. В третьем матче плей-офф Евролиги ЦСКА на выезде одолел испанскую «Басконию» и повел в серии со счетом 2-1. Нандо Де Коло набрал 28 очков и сделал 5 ассистов.

9. В МХЛ «Локо» победил «Авто» в 7-м матче и выиграл Кубка Харламова. «Сарыарка» стала чемпионом ВХЛ.

10. В плей-офф НБА «Хьюстон» обыграл «Юту» и вышел во второй раунд, «Голден Стэйт» принимает «Клипперс».

11. Главный врач «Зенита» осмотрел нападающего Александра Кокорина в СИЗО. Он опасается атрофии мышц и попросил чаще выводить футболиста в спортзал.

12. Согласно опросу ВЦИОМ, 62% россиян ничего не знали о финале Кубка Гагарина, а за трансляциями следили 10%.

13. Хавбек «МЮ» Поль Погба сказал партнерам о желании уйти из клуба, пишет L’Équipe. Возможно, он окажется в «Реале».

14. Российские теннисист Даниил Медведев вышел в 3-й круг турнира в Барселоне, Карен Хачанов вылетел.

На турнире в Штутгарте Вера Звонарева уступила Виктории Азаренко, а Анастасия Павлюченкова обыграла Юлию Гергес, которая не смогла завершить матч из-за травмы.

15. В Башкирии именем судьи Владимира Москалева назвали мусорный полигон. Арбитр работал на матче «Уфы» с «Арсеналом».

Цитаты дня.

Памела Андерсон раскритиковала футбольный «Марсель»: «Детям Марселя 100 тысяч евро нужнее, чем собору Нотр-Дам. Церковь получила уже более миллиарда».



«Девичьи успехи группы Тутберидзе не способствуют тому, чтобы мы видели на льду долгую историю чемпионов». Так считает Илья Авербух.

«У «Реала» 33 чемпионских титула. Сколько у «Барселоны»?» Зинедин Зидан мочит.