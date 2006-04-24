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    В Башкирии именем судьи Москалева назвали мусорный полигон. Арбитр работал на матче «Уфы» с «Арсеналом»

    Теги премьер-лига Россия судьи болельщики Арсенал Тула Уфа Владимир Москалев Футбол

    Имя арбитра ФИФА Владимира Москалева было дано вновь образованной свалке в Ишимбайском районе Башкирии.

    Москалев 20 апреля был главным судьей матча 24-го тура чемпионата России «Уфа» – «Арсенал» (1:2). Уфимцы остались недовольны его работой.

    Решение о присвоении свалке имени Москалева закреплено в специальном постановлении сельсовета, сообщил глава администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет Амир Сафиуллин.

    «У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени вот тут самое и место.

    У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали!

    Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение», – рассказал Сафиуллин.

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