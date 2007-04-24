«Реал» лидировал в борьбе за Эриксена, но сейчас их приоритет – Погба и Азар

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, вероятно, не перейдет в летом.

Клуб из Мадрида лидировал в борьбе за 27-летнего датчанина. Однако теперь интерес к Эриксену ослаб. В приоритете у испанцев подписание атакующего полузащитника «Челси» Эдена Азара и хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2020 года. Сумма потенциального трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

На Азара и Погба может потратить свыше 200 миллионов фунтов.