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    «Реал» лидировал в борьбе за Эриксена, но сейчас их приоритет – Погба и Азар

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Эден Азар Кристиан Эриксен Поль Погба Футбол

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, вероятно, не перейдет в «Реал» летом.

    Клуб из Мадрида лидировал в борьбе за 27-летнего датчанина. Однако теперь интерес «Реала» к Эриксену ослаб. В приоритете у испанцев подписание атакующего полузащитника «Челси» Эдена Азара и хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2020 года. Сумма потенциального трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

    На Азара и Погба «Реал» может потратить свыше 200 миллионов фунтов.

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