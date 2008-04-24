НХЛ. Зайцев и Гусев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019

Еще два игрока НХЛ приглашены в национальную команду России для подготовки к ЧМ-2019, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.
В сборную вызваны защитник «Торонто» Никита Зайцев и нападающий «Вегаса» Никита Гусев.
Сегодня ночью «Торонто» и «Вегас» вылетели из Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде «Бостону» (3–4) и «Сан-Хосе» (3–4) соответственно.
Ранее из игроков НХЛ приглашение в сборную России получили Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Артем Анисимов («Чикаго»).
Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Александр Георгиев («Рейнджерс») и Богдан Киселевич («Виннипег») уже находятся в расположении национальной команды, которая сегодня в рамках Еврочелленджа сыграет на выезде с Латвией.