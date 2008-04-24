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    Илья Авербух: «Девичьи успехи группы Тутберидзе не способствуют тому, чтобы мы видели на льду долгую историю чемпионов»

    Теги Илья Авербух сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Российский хореограф Илья Авербух поделился мнением о конкуренции в российском женском одиночном катании. 

    «Между Медведевой и Загитовой в этом сезоне не было конкуренции, но журналисты по инерции устраивали эту историю. Так же, как и непрофессиональные болельщики, которые полюбили фигурное катание, чтобы реализовать себя в соцсетях. 

    У нас очень сильная команда в женском одиночном катании. Огромная заслуга в этом Этери Тутберидзе, которой удалось создать замечательную школу по созданию юных талантов – подчеркиваю, юных талантов, которые впоследствии раскрываются, но максимальный результат дают именно в момент своего юношества.

    Во многом это еще не женское одиночное катание. Я не думаю, что это способствует тому, чтобы мы видели на льду долгую историю чемпионов», – сказал Авербух в эфире телеканала UTV.

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