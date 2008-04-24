Илья Авербух: «Девичьи успехи группы Тутберидзе не способствуют тому, чтобы мы видели на льду долгую историю чемпионов»

Российский хореограф Илья Авербух поделился мнением о конкуренции в российском женском одиночном катании.

«Между Медведевой и Загитовой в этом сезоне не было конкуренции, но журналисты по инерции устраивали эту историю. Так же, как и непрофессиональные болельщики, которые полюбили фигурное катание, чтобы реализовать себя в соцсетях.

У нас очень сильная команда в женском одиночном катании. Огромная заслуга в этом Этери Тутберидзе, которой удалось создать замечательную школу по созданию юных талантов – подчеркиваю, юных талантов, которые впоследствии раскрываются, но максимальный результат дают именно в момент своего юношества.

Во многом это еще не женское одиночное катание. Я не думаю, что это способствует тому, чтобы мы видели на льду долгую историю чемпионов», – сказал Авербух в эфире телеканала UTV.