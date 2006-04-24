ВЦИОМ: 62% россиян ничего не знали о финале Кубка Гагарина, следили за трансляциями – 10%

ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей России, посвященного хоккею и приуроченного к финалу Кубка Гагарина.

55% опрошенных заявили, что относятся к хоккею безразлично, 39% интересуются от случая к случаю. Постоянными болельщиками назвали себя 6% респондентов.

О прошедших матчах финальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА ничего не знали 62% опрошенных, следили за трансляциями – 10%.

Наибольшая доля смотревших матчи серии зафиксирована среди респондентов в возрасте 45-59 лет (13%), меньше всего – в возрасте 18-24 лет (2%).

Добавим, что любимым российским клубом 19% участников опроса назвали ЦСКА, 4% – «Спартак», по 3% – «Ак Барс» и СКА.