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    ВЦИОМ: 62% россиян ничего не знали о финале Кубка Гагарина, следили за трансляциями – 10%

    Теги Ак Барс ЦСКА СКА Спартак рейтинги КХЛ Кубок Гагарина продвинутая статистика ТАСС Хоккей

    ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей России, посвященного хоккею и приуроченного к финалу Кубка Гагарина. 

    55% опрошенных заявили, что относятся к хоккею безразлично, 39% интересуются от случая к случаю. Постоянными болельщиками назвали себя 6% респондентов.

    О прошедших матчах финальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА ничего не знали 62% опрошенных, следили за трансляциями – 10%. 

    Наибольшая доля смотревших матчи серии зафиксирована среди респондентов в возрасте 45-59 лет (13%), меньше всего – в возрасте 18-24 лет (2%). 

    Добавим, что любимым российским клубом 19% участников опроса назвали ЦСКА, 4% – «Спартак», по 3% – «Ак Барс» и СКА.

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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