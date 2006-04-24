ЦСКА обошел «Краснодар» и поднялся на 3-е место в РПЛ

В 25-м туре премьер-лиги ЦСКА победил «Анжи» (2:0).

Армейский клуб набрал 44 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице, обойдя «Краснодар», который сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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