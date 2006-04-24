ЦСКА обошел «Краснодар» и поднялся на 3-е место в РПЛ

В 25-м туре премьер-лиги ЦСКА победил «Анжи» (2:0).
Армейский клуб набрал 44 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице, обойдя «Краснодар», который сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 24 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 13 Бийол, 2:0 – 55 Сигурдссон.
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ЦСКА –
Акинфеев, Набабкин, Васин, Магнуссон, Фернандес, Ахметов (Щенников, 46), Обляков, Сигурдссон (Эрнандес, 69), Влашич, Бийол, Чалов (Бистрович, 84).
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Анжи –
Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, Гапон, Гиголаев, Кулик, Гайдаров (Ондуа, 54), Закиров, Долгов (Агаларов, 78), Понсе (Кацаев, 67).