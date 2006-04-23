Штутгарт (WTA). Первый круг. Касаткина играет с Мертенс, Севастова встретится с Остапенко

В первый день турнира в Штутгарте Дарья Касаткина сыграет с Элизой Мертенс, а Анастасия Севастова – с Аленой Остапенко.
Начало игрового дня – 12:30 по Москве.
Сетка турнира здесь.
Porsche Tennis Grand Prix
Штутгарт, Германия
23 – 28 апреля 2019
Premier
Призовой фонд – 886 077 евро
Крытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
Кики Бертенс (Голландия) – Не определен
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
Не определен – Андреа Петкович (Германия)
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
Не определен – Доминика Цибулкова (Словакия)
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
Не определен – Белинда Бенчич (Швейцария)
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00