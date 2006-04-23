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    Штутгарт (WTA). Первый круг. Касаткина играет с Мертенс, Севастова встретится с Остапенко

    Теги результаты WTA Porsche Tennis Grand Prix Теннис

    В первый день турнира в Штутгарте Дарья Касаткина сыграет с Элизой Мертенс, а Анастасия Севастова – с Аленой Остапенко.

    Начало игрового дня – 12:30 по Москве.

    Сетка турнира здесь.

    Porsche Tennis Grand Prix

    Штутгарт, Германия

    23 – 28 апреля 2019

    Premier

    Призовой фонд – 886 077 евро

    Крытые корты, грунт

    Первый круг

    Элиза Мертенс (Бельгия) Дарья Касаткина (Россия)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Анастасия Павлюченкова (Россия) Юлия Гергес (Германия)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Гарбинье Мугуруса (Испания) Виктория Азаренко (Беларусь)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Донна Векич (Хорватия) Анжелик Кербер (Германия)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Кики Бертенс (Голландия) – Не определен
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Анастасия Севастова (Латвия) Алена Остапенко (Латвия)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Каролин Гарсия (Франция) Анетт Контавейт (Эстония)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Ван Цян (Китай) Су-Вэй Се (Тайвань)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Андреа Петкович (Германия)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Леся Цуренко (Украина) Лаура Зигемунд (Германия)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Доминика Цибулкова (Словакия)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Белинда Бенчич (Швейцария)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча
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