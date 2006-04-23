Штутгарт (WTA). Первый круг. Касаткина играет с Мертенс, Севастова встретится с Остапенко

В первый день турнира в Штутгарте Дарья Касаткина сыграет с Элизой Мертенс, а Анастасия Севастова – с Аленой Остапенко.

Начало игрового дня – 12:30 по Москве.

Сетка турнира здесь.

Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт, Германия

23 – 28 апреля 2019

Premier

Призовой фонд – 886 077 евро

Крытые корты, грунт

Первый круг