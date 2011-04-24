Памела Андерсон: «Детям Марселя 100 тысяч евро нужнее, чем собору Нотр-Дам. Церковь получила уже более миллиарда»

Актриса и активистка благотворительных кампаний Памела Андерсон раскритиковала «Марсель» и католическую церковь после клубного гала-вечера, в рамках которого был организован сбор средств для восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери.

«Вчера мы посетили ежегодный гала-вечер «Марселя», чтобы помочь собрать деньги для нуждающейся молодежи Марселя.

Мы были полны добрых намерений и собрали значительную сумму в евро на большое дело.

А потом большой сюрприз: аукцион с целью собрать деньги на восстановление Нотр-Дам.

Очевидно, страдающие дети Марселя могли бы лучше использовать 100 тысяч евро, чем церковь, получившая уже более миллиарда в виде пожертвований от миллиардеров.

Я надеюсь, что они иначе посмотрят на ситуацию и отдадут деньги туда, где они нужнее. В ту общину в Марселе, как и было задумано.

Надеюсь, они пойдут значительно дальше в том, что касается улучшения жизни людей», – написала Андерсон в твиттере.

Андерсон призвала людей жертвовать деньги и одежду на нужды бездомных Марселя.

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