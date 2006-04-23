Барселона (ATP). Зверев играет с Харри, Нисикори вышел в 3-й круг, Тим встретится со Шварцманом, Циципас – с Фучовичем

Во второй день турнира в Барселоне двукратный чемпион Кеи Нисикори сыграет с Тэйлором Фрицом, а финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим – с четвертьфиналистом Диего Шварцманом (Q), для которого это будет четвертый матч за четыре дня.

Начало игрового дня – 12:30 по Москве.

Сетка турнира здесь.

Barcelona Open Banc Sabadell

Барселона, Испания

22 – 28 апреля 2019

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 2 746 455 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг