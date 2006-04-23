Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Барселона (ATP). Зверев играет с Харри, Нисикори вышел в 3-й круг, Тим встретится со Шварцманом, Циципас – с Фучовичем

    Теги результаты ATP Barcelona Open BancSabadell Теннис

    Во второй день турнира в Барселоне двукратный чемпион Кеи Нисикори сыграет с Тэйлором Фрицом, а финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим – с четвертьфиналистом Диего Шварцманом (Q), для которого это будет четвертый матч за четыре дня.

    Начало игрового дня – 12:30 по Москве.

    Сетка турнира здесь.

    Barcelona Open Banc Sabadell

    Барселона, Испания

    22 – 28 апреля 2019

    ATP World Tour 500

    Призовой фонд – 2 746 455 евро

    Открытые корты, грунт

    Второй круг

    Не определен – Карен Хачанов (Россия)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Даниил Медведев (Россия) – Не определен
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Рафаэль Надаль (Испания) Леонардо Майер (Аргентина)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Александр Зверев (Германия)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Доминик Тим (Австрия) – Не определен
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Тэйлор Фриц (США) Кеи Нисикори (Япония)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Мартон Фучович (Венгрия) Стефанос Циципас (Греция)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Фабио Фоньини (Италия) – Не определен
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Денис Шаповалов (Канада)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Давид Гоффен (Бельгия) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Маккензи МакДональд (США) Жиль Симон (Франция)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Пабло Каррено-Буста (Испания) – Не определен
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Григор Димитров (Болгария) – Не определен
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Хауме Муньяр (Испания) Фрэнсис Тиафу (США)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Люка Пуй (Франция)
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Не определен
    Дата проведения
    23 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться