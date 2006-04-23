Барселона (ATP). Зверев играет с Харри, Нисикори вышел в 3-й круг, Тим встретится со Шварцманом, Циципас – с Фучовичем

Во второй день турнира в Барселоне двукратный чемпион Кеи Нисикори сыграет с Тэйлором Фрицом, а финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим – с четвертьфиналистом Диего Шварцманом (Q), для которого это будет четвертый матч за четыре дня.
Начало игрового дня – 12:30 по Москве.
Сетка турнира здесь.
Barcelona Open Banc Sabadell
Барселона, Испания
22 – 28 апреля 2019
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 2 746 455 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
Не определен – Карен Хачанов (Россия)
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
Даниил Медведев (Россия) – Не определен
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
Не определен – Александр Зверев (Германия)
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
Доминик Тим (Австрия) – Не определен
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
Фабио Фоньини (Италия) – Не определен
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
Не определен – Денис Шаповалов (Канада)
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
Пабло Каррено-Буста (Испания) – Не определен
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
Григор Димитров (Болгария) – Не определен
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
Не определен – Люка Пуй (Франция)
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Не определен
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.00