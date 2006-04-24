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    Врач «Зенита» опасается атрофии мышц у Кокорина. Он попросил чаще выводить игрока в спортзал

    Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Главный врач «Зенита» Михаил Гришин сегодня осмотрел форварда Александра Кокорина в медчасти СИЗО и дал рекомендации относительно содержания игрока под стражей.

    «Врач осмотрел, в целом оценил состояние футболиста как удовлетворительное. Но он опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол.

    Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй. Потому врач дал ему комплекс спортивных упражнений, которые Кокорин сможет выполнять в условиях ограниченного пространства камеры. Он попросил нас чаще выводить футболиста в спортзал.

    Что касается ноги, то доктор «Зенита» назначил ряд физиотерапевтических процедур. Проблема в том, что часть этих процедур мы и раньше проводили и отменили их после того, как были обнародованы заявления, что во время них «сожгли» Кокорину ногу», – рассказал представитель администрации «Бутырки».

    В СИЗО считают, что Кокорин слишком много лежит – это причина онемения ноги

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