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    L’Équipe: Погба сказал партнерам по «МЮ» о желании уйти из клуба

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Поль Погба Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом намерен сменить клуб.

    26-летний француз сообщил партнерам по «МЮ» о желании уйти, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

    Действующий контракт Погба рассчитан еще на два года, и клуб из Манчестера пока не предпринял никаких шагов для того, чтобы продлить соглашение.

    Ранее стало известно, что Погба требует повышения зарплаты из-за возможного непопадания «МЮ» в Лигу чемпионов.

    Интерес к чемпиону мира проявляет «Реал», однако высокая зарплата игрока (17 млн евро в год) и напряженные отношения руководства мадридцев с агентом Мино Райолой могут помешать трансферу.

    Кроме того, Погба интересен «ПСЖ». Вариант с возвращением в «Ювентус» не рассматривается.

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