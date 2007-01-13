Победы «Ливерпуля» и «Челси», Шипулин собрался в Госдуму, Мамаев сыграет с заключенными и другие новости утра

1. «Ливерпуль» выиграл у «Брайтона» (1:0) благодаря голу Салаха с пенальти и закрепил свое лидерство в АПЛ, «Челси» победил «Ньюкасл» (2:1), а «Арсенал» на выезде уступил «Вест Хэму» (0:1). «Тоттенхэм» и «Ман Сити» еще не играли.

2. Биатлонист Антон Шипулин будет баллотироваться в Госдуму в Свердловской области. Он объявил о завершении карьеры 25 декабря.

3. В полуфинале женского молодежного чемпионата мира (до 18 лет) сборная России уступила Канаде в овертайме. В матче за третье место россиянки сыграют с командой Финляндии.

4. Российский биатлонист Александр Логинов финишировал пятым в гонке преследования в Оберхофе. Лучший результат в женской гонке – 13-е место Евгении Павловой.

5. В субботних матчах 1/8 финала Кубка Италии обошлось без сюрпризов: «Ювентус» победил «Болонью», «Лацио» разгромил «Новару», а «Милан» в дополнительное время дожал «Сампдорию».

6. В НХЛ «Тампа» обыграла «Баффало», Кучеров набрал 3 очка и оторвался в гонке бомбардиров.

«Коламбус» одолел «Вашингтон» в овертайме за счет гола Панарина, которого партнеры поздравили в стиле Кузнецова. Сам Евгений в этой игре прервал 17-матчевую безголевую серию. Все результаты дня – здесь.

7. Трансферы. «Барса» может подписать 29-летнего форварда Игало, играющего в Китае, «Тоттенхэм» требует у «Реала» 350 млн евро за Кейна, а «Реал» готов продать Иско в «Ювентус», но потребует в обмен Дибалу. Также появилась информация, что «Юве» пытается подписать Модрича на следующий сезон.

Хавбек «Зенита» Паредес ретвитнул запись с видео «Леандро Паредес, добро пожаловать в «Челси». Уезжает?

8. В НБА «Бостон» на выезде потерпел поражение от «Орландо», «Оклахома-Сити» взял реванш у «Сан-Антонио» за недавнее поражение во втором овертайме и другие результаты.

9. Российский лыжник Глеб Ретивых стал вторым в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене.

10. «Ювентус» подал две апелляции на чемпионство «Интера» в сезоне-2006.

11. Гандбольная сборная России обыграла объединенную команду Кореи (34:27) во 2-м туре чемпионата мира в Берлине.

12. Российская саночница Татьяна Иванова одержала победу на этапе Кубка мира в Латвии.

13. Павел Мамаев сыграет в матче с заключенными на плацу «Бутырки». Насчет Кокорина пока не известно.

14. WADA рассмотрит статус РУСАДА 22 января.

15. В плей-офф НФЛ «Канзас-Сити» выбил «Индианаполис», а «Рэмс» обыграли «Даллас».

16. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу из-за сильных болей в спине.

Цитаты дня.

«Я не смотрел ЧМ-2018. У сборных ничему не научиться, так считает каждый тренер». Тренер «Челси» Маурицио Сарри о футболе сборных.

«Два величайших игрока? Лучшим может быть только один – и это Месси». Эден Азар о совместном фото с Лео.

«Ты будешь жить с этим позором всю жизнь, су...». Теплое общение Хабиба с Конором продолжается.

«Каррера ушел, Глушаков остался. Денис один из нас». Луис Адриано о том, что в «Спартаке» поддерживают Глушакова.