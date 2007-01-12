Znak: Шипулин будет баллотироваться в Госдуму в Свердловской области

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин будет баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу в Свердловской области.

Об этом сообщает Znak.

Предполагается, что за кампанию Шипулина будет отвечать вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько.

Сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев опубликовал в Инстаграме совместную фотографию с Шипулиным и сообщил, что они вместе совершили пробежку на лыжах.

«Антон передает всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всем сам расскажет!» — написал Куйвашев.

25 декабря 2018 года Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры.

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