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    Znak: Шипулин будет баллотироваться в Госдуму в Свердловской области

    Теги сборная России Антон Шипулин Евгений Куйвашев политика Биатлон

    Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин будет баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу в Свердловской области.

    Об этом сообщает Znak.

    Предполагается, что за кампанию Шипулина будет отвечать вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько.

    Сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев опубликовал в Инстаграме совместную фотографию с Шипулиным и сообщил, что они вместе совершили пробежку на лыжах.

    «Антон передает всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всем сам расскажет!» — написал Куйвашев.

    25 декабря 2018 года Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры.

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