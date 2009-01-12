«Ювентус» подал две апелляции на чемпионство «Интера» в сезоне-2006

продолжает юридическое разбирательство касательно победы в чемпионате Италии-2005/06.

Туринский клуб по завершении того сезона был отправлен в серию Б по итогам коррупционного скандала.

Чемпионский титул, который завоевал «Ювентус», набрав наибольшее количество очков, был присужден «Интеру».

Президент «бьянконери» Андреа Аньелли на этой неделе направил две апелляции по этому делу – в Национальный олимпийский комитет Италии и в Федерацию футбола страны, сообщает ItaSportPress со ссылкой на Corriere della Sera.