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    «Ювентус» подал две апелляции на чемпионство «Интера» в сезоне-2006

    Теги Интер Ювентус серия А Италия происшествия Андреа Аньелли Футбол

    «Ювентус» продолжает юридическое разбирательство касательно победы «Интера» в чемпионате Италии-2005/06.

    Туринский клуб по завершении того сезона был отправлен в серию Б по итогам коррупционного скандала.

    Чемпионский титул, который завоевал «Ювентус», набрав наибольшее количество очков, был присужден «Интеру».

    Президент «бьянконери» Андреа Аньелли на этой неделе направил две апелляции по этому делу – в Национальный олимпийский комитет Италии и в Федерацию футбола страны, сообщает ItaSportPress со ссылкой на Corriere della Sera.

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