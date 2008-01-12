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    «Тоттенхэм» требует у «Реала» 350 млн евро за Кейна

    Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

    «Реал» хочет пригласить нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна ближайшим летом.

    Мадридцы в декабре обратились в лондонский клуб по поводу возможного трансфера. «Шпоры» дали понять, что готовы отпустить 25-летнего форварда по завершении сезона за 350 миллионов евро.

    Руководство «Реала» планирует подождать концовки сезона и посмотреть, изменится ли позиция английской команды.

    В «Тоттенхэме», который ориентировочно в марте планирует переехать на новый стадион, понимают, насколько важно для клуба удержать в команде лучшего бомбардира.

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