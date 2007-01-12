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    Маурицио Сарри: «Я не смотрел ЧМ-2018. У сборных ничему не научиться, так считает каждый тренер»

    Теги Челси Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия ЧМ-2018 Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, почему не смотрел матчи ЧМ-2018.

    «Я вообще не смотрел ЧМ-2018, ни одной игры. Я не люблю футбол сборных, потому что там ничему не научиться.

    Это обычная позиция, так считает каждый тренер. Необычно говорить об этом.

    Невозможно очень хорошо подготовить команду за 30 дней. Любая сборная ЧМ проиграет топ-клубу во всех матчах.

    Я считаю, что это нормально, поскольку в клубе у тебя есть время организовать команду, а в сборной у тебя такого времени нет, поэтому на чемпионате Европы или мира сложно увидеть организованную команду.

    Обыграет ли мой «Челси» сборную Англии? Думаю, да. Почему нет? Наш уровень не ниже, чем у английской сборной.

    Интересно ли мне возглавить сборную? Когда я стану старше, возможно, я поменяю свое мнение. Но на данный момент – нет», – сказал Сарри.

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