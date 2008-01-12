Лыжи. Кубок мира. Норвежец Скар выиграл спринт свободным стилем, Ретивых – 2-й, Пеллегрино дисквалифицирован в 1/4 финала

Норвежский лыжник Синдре Бьорнестад Скар выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в немецком Дрездене. Россиянин Глеб Ретивых занял второе место.

Лыжные гонки

мира

9-й этап

Дрезден, Германия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

1. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

2. Глеб Ретивых (Россия)

3. Эрик Вальнес (Норвегия)

4. Ришар Жув (Франция)

5. Люка Шанава (Франция)

6. Батист Гро (Франция)

7. Эйрик Брансдал (Норвегия)

8. Рено Же (Франция)

9. Пол Гульберг (Норвегия)...

13. Эндрю Янг (Великобритания)...

17. Александр Терентьев (Россия)...

19. Артем Мальцев (Россия)...

21. Андрей Краснов (Россия)

30. Федерико Пеллегрино (Италия)...

37. Иван Якимушкин (Россия)

51. Сергей Ардашев (Россия)

