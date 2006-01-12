Луис Адриано: «Каррера ушел, Глушаков остался. Денис один из нас»

Нападающий Луис Адриано рассказал, почему игроки поддерживают полузащитника .

– Как вернуть доверие тех болельщиков, которые по-прежнему выступают против руководства и ряда игроков?

– Тут один рецепт: никого не слушать и делать свою работу, выигрывая матчи. Если мы будем побеждать, скоро все забудут про негатив и станут поддерживать команду.

– Когда один из фанатов бросился к Глушакову, вы вступились за капитана. Раньше приходилось вступать в стычку с болельщиками?

– Вот именно так – никогда. Ни разу не сталкивался с подобным.

– Многие из тех, кто продолжает оскорблять Глушакова, считают, что есть некий заговор – против Карреры в поддержку Дениса; что все акции искусственны.

– Никто никому не приказывает. Мы делаем это, потому что он наш игрок. Глушаков один из нас.

Не хотим никого провоцировать. Мы уважаем мнение болельщиков, которым нравится Каррера. Мы не критикуем ни их, ни его. Не пытаемся очернить Массимо в их глазах.

Но, думаю, они наше мнение тоже должны уважать. Каррера ушел, Глушаков остался. Он будет с нами и в плохие времена, и в хорошие – будет помогать «Спартаку» побеждать, – сказал Адриано.