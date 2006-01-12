«Барса» может подписать 29-летнего форварда Игало, играющего в Китае

намерена подписать нападающего в январское трансферное окно.

Руководство клуба рассматривает вариант с приглашением форварда , который выступает в Китае за «Чанчунь Ятай».

29-летний игрок ранее играл в Англии за , а в январе 2017 года перебрался в китайскую команду за 17,1 млн фунтов.

«Барса» планирует арендовать нигерийца на полгода. Помимо Игало, которым также интересуется ряд клубов АПЛ, каталонцы рассматривают еще 5-6 кандидатур.

Игало в минувшем сезоне в 28 матчах чемпионата Китая забил 21 гол и занял второе место в гонке бомбардиров первенства. Несмотря на это, его команда вылетела во второй дивизион.

У него также имеется опыт выступлений в чемпионате Испании – с 2011 по 2014 год он играл за «Гранаду».