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    «Барса» может подписать 29-летнего форварда Игало, играющего в Китае

    Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Чанчунь Ятай высшая лига Китай Одион Игало Д2 Китай Футбол

    «Барселона» намерена подписать нападающего в январское трансферное окно.

    Руководство клуба рассматривает вариант с приглашением форварда Одиона Игало, который выступает в Китае за «Чанчунь Ятай».

    29-летний игрок ранее играл в Англии за «Уотфорд», а в январе 2017 года перебрался в китайскую команду за 17,1 млн фунтов.

    «Барса» планирует арендовать нигерийца на полгода. Помимо Игало, которым также интересуется ряд клубов АПЛ, каталонцы рассматривают еще 5-6 кандидатур.

    Игало в минувшем сезоне в 28 матчах чемпионата Китая забил 21 гол и занял второе место в гонке бомбардиров первенства. Несмотря на это, его команда вылетела во второй дивизион.

    У него также имеется опыт выступлений в чемпионате Испании – с 2011 по 2014 год он играл за «Гранаду».

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