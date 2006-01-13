«Баффало» – «Тампа». Кучеров набрал 3 очка и стал первой звездой матча

Форвард Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче с «Баффало» (5:3) и стал его первой звездой.

Гол российского нападающего позволил «Лайтнинг» сравнять счет в третьем периоде, также он поучаствовал и в победной шайбе Стивена Стэмкоса.

На счету Кучерова стало 75 (22+53) очков в 45 матчах сезона. Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров от ближайшего преследователя – Микко Рантанена из «Колорадо» – до 7 очков.

Всего в этом матче россиянин провел на льду 21 минуту 8 секунд (0:57 – в большинстве, полезность «+3») и отметился 3 бросками в створ.