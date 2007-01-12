WADA рассмотрит статус РУСАДА 22 января

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит статус Российского антидопингового агентства ( ) 22 января.

«Исполком WADA 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА. Члены исполкома запросили столько времени, чтобы должным образом изучить рекомендации комитета по соответствию, которые будут предоставлены не позднее 17 января.

WADA публично озвучит решение исполкома после телефонной конференции 22 января», – говорится в сообщении пресс-службы WADA.

В сентябре WADA приняло решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) при условии, что до 31 декабря 2018 года представители международной организации получат доступ к московской лаборатории.

В середине декабря эксперты WADA посетили Москву, однако не получили полный доступ к данным. Причиной стали проблемы с сертификацией оборудования на территории России.

В настоящее время представители WADA ведут работы в московской антидопинговой лаборатории по извлечению данных. Комитет по соответствию WADA должен обсудить статус РУСАДА 14-15 января.

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