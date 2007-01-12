Мамаев сыграет в матче на плацу «Бутырки» с заключенными

Адвокат полузащитника Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил о готовности футболиста принять участие в матче с заключенными на территории «Бутырки».

собирается сыграть в футбол на на территории СИЗО «Бутырка», там есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле.

Матч планируется провести между заключенными. Такой благотворительной направленности социальный проект, чисто поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО.

Матч будет ярким моментом, историческим завершением существования «Бутырки» [московский СИЗО №2 скоро закроют и превратят в музей – Прим.].

Желающих принять участие много, поэтому, скорее всего, будет несколько матчей. Это просто социальный проект», – сказал Бушманов.

Напомним, что Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин с октября прошлого года находятся в СИЗО «Бутырка» по обвинениям в побоях и хулиганстве.