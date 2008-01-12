МЧМ-2019. Девушки. 1/2 финала. Россия уступила Канаде в овертайме и сыграет за бронзу с Финляндией

В матче 1/2 финала женского молодежного чемпионата мира (до 18 лет), который проходит в Японии, сборная России уступила Канаде в овертайме.

Завтра россиянки сыграют со сборной Финляндии в матче за третье место.

МЧМ-2019

1/2 финала

Канада – Россия – 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

0:1 – 10 Савонина (Лучникова)

1:1 – 12 Келли (Трэворс)

2:1 – 22 Гуай (Уилер, Калабресе) 21:28

2:2 – 28 Маркова (Савонина, Вольф)

3:2 – 40 Гослинг (Гуай), ГБ

3:3 – 52 Проворова (Шкалева, Маркова), ГБ

4:3 – 61 Сердачни, ГБ

Вратари: Кирк – Гредзен

США – Финляндия – 7:1 (4:0, 0:0, 3:1)

Матч за выбывание

Чехия – Япония – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Сразу за мужским МЧМ начался женский. Здесь все в стиле аниме