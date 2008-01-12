Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    МЧМ-2019. Девушки. 1/2 финала. Россия уступила Канаде в овертайме и сыграет за бронзу с Финляндией

    Теги результаты женский хоккей юниорская сборная России жен юниорский чемпионат мира жен Хоккей

    В матче 1/2 финала женского молодежного чемпионата мира (до 18 лет), который проходит в Японии, сборная России уступила Канаде в овертайме. 

    Завтра россиянки сыграют со сборной Финляндии в матче за третье место.

    МЧМ-2019

    1/2 финала

    Канада – Россия – 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

    0:1 – 10 Савонина (Лучникова) 

    1:1 – 12 Келли (Трэворс)

    2:1 – 22 Гуай (Уилер, Калабресе) 21:28

    2:2 – 28 Маркова (Савонина, Вольф) 

    3:2 – 40 Гослинг (Гуай), ГБ

    3:3 – 52 Проворова (Шкалева, Маркова), ГБ

    4:3 – 61 Сердачни, ГБ

    Вратари: Кирк – Гредзен

    США – Финляндия – 7:1 (4:0, 0:0, 3:1)

    Матч за выбывание

    Чехия – Япония – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

    Сразу за мужским МЧМ начался женский. Здесь все в стиле аниме

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться