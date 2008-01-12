МЧМ-2019. Девушки. 1/2 финала. Россия уступила Канаде в овертайме и сыграет за бронзу с Финляндией

В матче 1/2 финала женского молодежного чемпионата мира (до 18 лет), который проходит в Японии, сборная России уступила Канаде в овертайме.
Завтра россиянки сыграют со сборной Финляндии в матче за третье место.
МЧМ-2019
1/2 финала
Канада – Россия – 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
0:1 – 10 Савонина (Лучникова)
1:1 – 12 Келли (Трэворс)
2:1 – 22 Гуай (Уилер, Калабресе) 21:28
2:2 – 28 Маркова (Савонина, Вольф)
3:2 – 40 Гослинг (Гуай), ГБ
3:3 – 52 Проворова (Шкалева, Маркова), ГБ
4:3 – 61 Сердачни, ГБ
Вратари: Кирк – Гредзен
США – Финляндия – 7:1 (4:0, 0:0, 3:1)
Матч за выбывание
Чехия – Япония – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сразу за мужским МЧМ начался женский. Здесь все в стиле аниме