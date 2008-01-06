Россия – с бронзой МЧМ, «Спартак» расстался с Самедовым, 5-я победа «МЮ» при Сульшере, новые медали в лыжах и другие новости утра

1. Хоккейная молодежка выиграла бронзу МЧМ, победив Швейцарию в матче за 3-е место. Чемпионами в 3-й раз за последние 6 лет стали финны, вырвавшие победу у американцев в концовке за счет гола 17-летнего юниора Каапо Какко.

2. «Спартак» расторг контракт с полузащитником Александром Самедовым.

3. Российская лыжница Наталья Непряева финишировала второй в классическом масс-старте на 10 км на этапе «Тур де Ски» в Италии, Анастасия Седова стала третьей. Александр Большунов выиграл бронзу в мужской гонке на 15 км.

4. В 3-м раунде Кубка Англии обошлось без сюрпризов для топов: «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» (это пятая победа подряд под руководством Сульшера с общим счетом 16:3), «Челси» выиграл у «Ноттингем Форест» в последнем матче Сеска Фабрегаса, «Арсенал» разгромил «Блэкпул».

5. В КХЛ «Нефтехимик» проиграл «Авангарду», «Спартак» забросил 7 шайб «Сибири», звено «Магнитки» Мозякин – Эллисон – Кулемин набрало 9 очков в матче с «Торпедо» и другие результаты.

6. В НХЛ «Торонто» разгромил «Ванкувер» – 5:0, у Игоря Ожиганова – гол и результативная передача. Все результаты дня – здесь.

7. Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес останется в команде до конца сезона. Сторонам удалось договориться.

8. В НБА «Торонто» одержал победу над «Милуоки» в матче лидеров Востока и другие результаты.

9. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Жо-Вильфреда Тсонга (7:6, 6:2) в полуфинале турнира в Брисбене. На тай-брейке Медведев отыграл двойной сет-пойнт.

10. В НФЛ стартовал предварительный раунд плей-офф. «Индианаполис» выбил «Хьюстон» и другие результаты.

11. Аргентина хочет провести товарищеский матч с Венесуэлой на «Камп Ноу» или «Бернабеу». Возможно, сыграет Лео Месси.

12. Украинский боксер Александр Усик первый бой в тяжелом весе, скорее всего, проведет с Поветкиным или Ортисом. Об этом рассказал его промоутер.

13. «Ювентус» летом хочет подписать Аарона Рэмзи и Поля Погба. Туринцы ради этого готовы расстаться с полузащитниками Миралемом Пьяничем и Сами Хедирой.

Цитаты дня.

«Если начнем рубить с плеча, увеличим шансы России для успешной апелляции. Никто не хочет такого результата». Беспристрастный глава комиссии по соответствию WADA.

«Они тупые как пробка». Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн – о тактике россиян в масс-старте. Потом извинился.

«##### ваших матерей, бабушек и весь ваш род». Полузащитник «Баварии» Франк Рибери ответил на критику по поводу заказа стейка за 1200 евро.