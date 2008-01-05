«МЮ» выиграл 5 матчей подряд при Сульшере с общим счетом – 16:3

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» в матче 3-го раунда Кубка Англии (2:0).
Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер выиграл уже пятый матч подряд после того, как сменил в клубе Жозе Моуринью.
Ранее манкунианцы победили «Кардифф» (5:1), «Борнмут» (4:1), «Хаддерсфилд» (3:1) и «Ньюкасл» (2:0). Общая разница голов в пяти встречах – 16:3.
- Дата проведения
- 5 января, 15.30, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Джонс, Дармиан, Янг, Диогу Далот, Перейра, Мактомини, Мата (Чонг, 62), Фред (Феллайни, 62), Санчес (Рэшфорд, 64), Лукаку.
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Рединг –
Яаккола, Мур, Илори (Алуко, 46), Ричардс, Ядом, Свифт, Хэрриотт (Мейте, 76), Келли, Риномхота, Макклири (Барроу, 61), Лоудер.
Помните, как Сульшера называли Солскьяером?