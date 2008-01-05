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    «МЮ» выиграл 5 матчей подряд при Сульшере с общим счетом – 16:3

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Кубок Англии Футбол

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» в матче 3-го раунда Кубка Англии (2:0).

    Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер выиграл уже пятый матч подряд после того, как сменил в клубе Жозе Моуринью.

    Ранее манкунианцы победили «Кардифф» (5:1), «Борнмут» (4:1), «Хаддерсфилд» (3:1) и «Ньюкасл» (2:0). Общая разница голов в пяти встречах – 16:3.

    Манчестер Юнайтед – Рединг 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    5 января, 15.30, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 22, пенальти Мата, 2:0 – 45 Лукаку.
    Манчестер ЮнайтедРомеро, Джонс, Дармиан, Янг, Диогу Далот, Перейра, Мактомини, Мата (Чонг, 62), Фред (Феллайни, 62), Санчес (Рэшфорд, 64), Лукаку.
    РедингЯаккола, Мур, Илори (Алуко, 46), Ричардс, Ядом, Свифт, Хэрриотт (Мейте, 76), Келли, Риномхота, Макклири (Барроу, 61), Лоудер.
    Предупреждения:
    Ядом (33), Чонг (77).

    Помните, как Сульшера называли Солскьяером?

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