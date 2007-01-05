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    Ханс Кристер Холунн о тактике русских в масс-старте: «Они тупые как пробка»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Ханс Кристер Холунн Лыжные виды

    Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал тактику российских лыжников во время классического масс-старта в Валь-ди-Фьемме на шестом этапе «Тур де Ски».

    Россияне Александр Большунов, Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Андрей Собакарев ушли в отрыв на последнем круге вместе с норвежцем Йоханнесом Клэбо, в то время как Сергей Устюгов отстал. На финише российские лыжники ничего не сумели противопоставить Клэбо – он финишировал первым. 

    «Они тупые как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Устюгов отстает, и тогда только четверо русских выходят вперед и «бум»! Я смеялся про себя, несмотря на усталость.

    Не знаю, что сказать. Все же слышат: «Устюгов отстает!» И внезапно эта четверка впереди. Забавно», – сказал Холунн. 

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