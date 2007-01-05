Ханс Кристер Холунн о тактике русских в масс-старте: «Они тупые как пробка»

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал тактику российских лыжников во время классического масс-старта в Валь-ди-Фьемме на шестом этапе «Тур де Ски».

Россияне Александр Большунов, Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Андрей Собакарев ушли в отрыв на последнем круге вместе с норвежцем Йоханнесом Клэбо, в то время как Сергей Устюгов отстал. На финише российские лыжники ничего не сумели противопоставить Клэбо – он финишировал первым.

«Они тупые как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Устюгов отстает, и тогда только четверо русских выходят вперед и «бум»! Я смеялся про себя, несмотря на усталость.

Не знаю, что сказать. Все же слышат: «Устюгов отстает!» И внезапно эта четверка впереди. Забавно», – сказал Холунн.