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    Рибери ответил критиковавшим его за заказ стейка за 1200 евро: «#### ваших матерей, бабушек и весь ваш род»

    Теги Бавария Франк Рибери бундеслига Германия светская хроника происшествия болельщики видео Футбол

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери отреагировал на критику по поводу своего визита в ресторан Нусрета Гекче – популярного шеф-повара, известного как Salt Bae.

    35-летний футболист заказал «Золотой стейк». Стоимость блюда составляет 1200 евро.

    Француз выложил видео с Salt Bae в инстаграме, где в комментариях его раскритиковали за подобную трату денег.

    Сегодня Рибери в твиттере опубликовал обращение к критиковавшим его.

    «2019 года начинается с завистливых хейтеров, которые родились из-за порванного презерватива.

    #### ваших матерей, бабушек и весь ваш род. Я ничего вам не должен. Всего я добился в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня», – написал игрок в твиттере.

     
     
     
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    Публикация от Franck Ribéry (@franckribery7)

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