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    Аргентина хочет провести товарищеский матч с Венесуэлой на «Камп Ноу» или «Бернабеу». Месси может сыграть

    Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу сборная Венесуэлы по футболу Камп Ноу Сантьяго Бернабеу товарищеские матчи (сборные) Ванда Метрополитано Футбол

    Сборная Аргентины может провести товарищеский матч с командой Венесуэлы в Испании. 

    По информации Marca, ведутся переговоры об организации игры 22 или 26 марта на стадионе «Барселоны» – «Камп Ноу». Также рассматриваются варианты с «Сантьяго Бернабеу» и «Ванда Метрополитано». 

    Ассоциация футбола Аргентины рассчитывает, что в этой встрече примет участие нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

    В последний раз Месси выходил на поле в составе сборной Аргентины летом в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции (3:4). Оставшиеся матчи команды в 2018 году он пропустил.

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