Аргентина хочет провести товарищеский матч с Венесуэлой на «Камп Ноу» или «Бернабеу». Месси может сыграть

может провести товарищеский матч с командой Венесуэлы в Испании.

По информации Marca, ведутся переговоры об организации игры 22 или 26 марта на стадионе «Барселоны» – «Камп Ноу». Также рассматриваются варианты с и «Ванда Метрополитано».

Ассоциация футбола Аргентины рассчитывает, что в этой встрече примет участие нападающий «Барселоны» .

В последний раз Месси выходил на поле в составе сборной Аргентины летом в матче 1/8 финала против Франции (3:4). Оставшиеся матчи команды в 2018 году он пропустил.