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    Финляндия выиграла 3-й титул на МЧМ за последние 6 лет

    Теги молодежная сборная Финляндии молодежный чемпионат мира сборная Финляндии U18 Юсси Ахокас Хоккей

    Молодежная сборная Финляндии выиграла МЧМ-2019, победив в финале команду США (3:2). 

    Победа стала для финнов 5-й в истории. При этом они выиграли три турнира за последние 6 лет, победив также в 2014 году в Швеции и в 2016 году у себя дома. 

    За эти годы они не выигрывали других медалей молодежных чемпионатов. Последняя медаль финнов, не считая золота, – бронза на турнире 2006 года, который также проходил в Ванкувере. 

    Добавим, что на этом же отрезке юниорская сборная Финляндии четыре раза подряд играла в финале ЮЧМ (до 18 лет), завоевав два золота и два серебра. 

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