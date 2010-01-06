Финляндия выиграла 3-й титул на МЧМ за последние 6 лет

Молодежная сборная Финляндии выиграла МЧМ-2019, победив в финале команду США (3:2).

Победа стала для финнов 5-й в истории. При этом они выиграли три турнира за последние 6 лет, победив также в 2014 году в Швеции и в 2016 году у себя дома.

За эти годы они не выигрывали других медалей молодежных чемпионатов. Последняя медаль финнов, не считая золота, – бронза на турнире 2006 года, который также проходил в Ванкувере.

Добавим, что на этом же отрезке юниорская сборная Финляндии четыре раза подряд играла в финале ЮЧМ (до 18 лет), завоевав два золота и два серебра.